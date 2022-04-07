الهجرة الدولية: انخفاض النازحين وارتفاع عدد المهاجرين إلى ليبيا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة انخفاض عدد النازحين في ليبيا بالتوازي مع زيادة في عدد العائدين والمهاجرين، حيث انخفض العدد الإجمالي المقدر للنازحين من 179,047 في نوفمبر 2021 إلى 168,011 في نهاية يناير 2022.

وأشارت المنظمة في تقرير، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للعائدين في ليبيا من 661,892 في نهاية نوفمبر 2021 إلى 673,554 فردًا بحلول نهاية يناير 2022، حيث واصلت العائلات النازحة سابقًا العودة إلى أماكنها الأصلية، بزيادة وقدرها 11,662 فردًا مع تحسن الوضع الأمني، حيث رجع نحو 89 % من العائدين إلى مناطقهم الأصلية، بينما يعيش 6 % منهم في مساكن مستأجرة، و5 % مع أسر مضيفة، و1 % يستخدمون ترتيبات أخرى للإقامة.

ولفت التقرير إلى أن غالبية النازحين الذين تم تحديدهم في ليبيا 81 % يقيمون في مساكن مستأجرة من القطاع الخاص، بينما يقيم 8 % منهم مع أسر مضيفة دون دفع إيجار، ويقيم 10 % منهم في أماكن أخرى، بما في ذلك المباني العامة والمستوطنات غير الرسمية، بالإضافة لنازحي مدينة مرزق الذين يبلغون 6,270 فردًا.

ورصد التقرير زيادة أكبر في عدد السكان المهاجرين مقارنة بالأشهر السابقة مع 635,051 مهاجرًا من أكثر من 44 جنسية تم تحديدهم في جميع البلديات الليبية المائة، معظمهم في غرب ليبيا بنسبة 58 %، وكانت الجنسيات الخمس الأولى للمهاجرين هي النيجر ومصر والسودان وتشاد ونيجيريا، في حين أن حوالي 86 % من السكان المهاجرين هم من الذكور 11 % من الإناث و14 % من الأطفال.

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