عبد الجليل: محمود جبريل هو من رسخ أن الليبيين يستطيعون الوصول لاقتصاد بديل عن البترول

ليبيا – قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل إن اختيار محمود جبريل لرئاسة مجلس التخطيط العام تزامن مع اختياره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، فقد تم حلف اليمين بيوم واحد.

عبد الجليل أشار خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من ذلك الحين نشأت بينهم المودة، وكان يطرح برؤية 20/25 وقام بعرض في فندق المهاري وطرح الرؤيا، لكنها لم ترق لبعض العناصر من جماعة مكتب الاتصال الذين أرادوا الكيد به.

وأضاف: “مجلس التخطيط العام انفصل وانتهى لمجلس التطوير الإقتصادي وقللوا من إمكانياته ووظائفه حتى قامت الثورة، وعندها كنا على اتصال قبل تشكيل المجلس الانتقالي، وعندما شكل في بنغازي طرحت الجماعة فكرة إنشاء مكتب تنفيذي، واقترحت محمود جبريل على رأس المكتب وتمت الموافقة عليه، ومنذ ذلك اليوم بدأ في علاقاته السياسية الخارجية وله علاقات وطيدة مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ومع وزير خارجية الإمارات”.

كما تابع: “محمود جبريل كان دائمًا في الخارج، وكل إنسان وعلى ماذا تربى، هناك من تربى على الصدام، كان هناك تذمر من أعضاء المجلس الانتقالي لوجود محمود جبريل خارج ليبيا، وأرادوا استبداله وقلنا إذا استبدلناه سنفقد ثقة المجتمع الدولي بنا”.

وأردف: “محمود جبريل هو من رسخ أنه يستطيع الليبين أن يأتوا باقتصاد بديل عن البترول ويواكبوا التنمية والتطور العالمي وكانت له رؤيا، حتى عندما ترشح لوزارة مجلس الوزراء لم يتحصل على أكثر من 50% وكذلك في حكومة زيدان”.

واستطرد بالقول: “كنا نعلم أن نظام معمر القذافي لا يصلح لليبين وأنه فاسد وديكتاتور ونظام فرد ونتمنى أن تتحول لدولة ديموقراطية وبالفعل حدثت الانتخابات الاولى والمؤتمر الوطني وعنده حزب تحالف القوة الوطنية فاز بأغلب المقاعد في المؤتمر الوطني، وكنا نسعى إلى أن نؤسس دولة لكن لم يشأ الله أن نحقق طموحات الشعب الليبي في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ”.

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