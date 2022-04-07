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الأرصاد تتوقع انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الخميس، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح نشطة أحيانًا على مناطق شمال ليبيا.

وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50)كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 26)مْ على غالبية المناطق الساحلية ،تصل اليوم على جالو والجغبوب إلى (43) مْ، وتسجل انخفاضًا الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31-37)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول الجمعة إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 44)مْ وتسجل انخفاضًا الجمعة.

 

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قناة 218 الليبية

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