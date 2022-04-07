الوطني للأرصاد الجوية ينشر الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

طرابلس 07 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة بداية من اليوم الخميس، حتى ثلاثة أيام قادمة.

الملخص العام

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح نشطة أحيانا على مناطق شمال ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-25)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز

سرعتها(50)كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(22- 26)مْ على أغلب المناطق الساحلية، تصل اليوم على جالو والجغبوب إلى (43) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-37)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40- 44)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد. (وال _ طرابلس) ف و

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