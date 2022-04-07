مكافحة الأمراض يتسلم جهازا متطورا لإجراء التحاليل الدقيقة

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهاز التسلسل الجيني المورد من مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، في إطار دعم بناء قدرات فني المختبرات في التشخيص الجيني للكائنات الدقيقة والتعرف على الطفرات الجينية لبعض الأمراض.

وأكدت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، “أن المنظمة تعمل عن كثب مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحسين قدرات المختبرات في البلاد كجزء من هذه الجهود، ونخطط أيضًا لتدريب فنيي المختبرات على كيفية استخدام هذه التجهيزات المتطورة”.

ويسمح الجهاز بحساب تغيير الجينات في الفيروسات واسعة الانتشار كفيروس كورونا وسارس وتحديد المتغيرات والسلالات المختلفة كما سيمكّن هذا الجهاز من التشخيص الجيني للكائنات الدقيقة والتعرف على الطفرات الجينية لبعض الأمراض بدلاً من الاعتماد على المختبرات الأوروبية لإجراء هذا التشخيص.

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