العابد يشيد بدور مصلحة الجوازات في ضبط سوق العمل

أشاد وزير العمل والتأهيل على العابد الرضا بدور مصلحة الجوازات والجنسية في تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة الوافد على كامل التراب الليبي

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العابد لمقر المصلحة بطرابلس التقى خلالها رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، يوسف مراد، تباحث الطرفان حول آلية استجلاب العمالة عن طريق اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل.

وفي وقت سابق، طالب وزير العمل والتأهيل من مديري مكاتب الاستخدام النوعية التابعة للوزارة ضرورة الالتزام بالنماذج والضوابط الخاصة باستجلاب العمالة الوافدة في إطار اللجنة المركزية التي شكّلتها الوزارة لبحث طلبات استجلاب العمالة، عقب الاتفاقيات التي وُقّعت مع بعض دول الجوار لتنظيم سوق العمالة.

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