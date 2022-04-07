ليبيا الان

العابد يشيد بدور مصلحة الجوازات في ضبط سوق العمل

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد وزير العمل والتأهيل على العابد الرضا بدور مصلحة الجوازات والجنسية في تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة الوافد على كامل التراب الليبي

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العابد لمقر المصلحة بطرابلس التقى خلالها رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، يوسف مراد، تباحث الطرفان حول آلية استجلاب العمالة عن طريق اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل.

وفي وقت سابق، طالب وزير العمل والتأهيل من مديري مكاتب الاستخدام النوعية التابعة للوزارة ضرورة الالتزام بالنماذج والضوابط الخاصة باستجلاب العمالة الوافدة في إطار اللجنة المركزية التي شكّلتها الوزارة لبحث طلبات استجلاب العمالة، عقب الاتفاقيات التي وُقّعت مع بعض دول الجوار لتنظيم سوق العمالة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك