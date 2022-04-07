وزير الشباب يتفقد سير تنفيذ المشاريع الشبابية ببلديتي الجميل والمنشية

الجميل 07 أبريل 2022 (وال)- أجرى وزير الشباب فتح الله الزني، رفقة عمداء بلديتي المنشية والجميل وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، زيارة تفقدية لسير تنفيذ عدد من المشاريع الشبابية بالمنطقة الغربية.

وشملت الجولة مشاريع الصيانة والتطوير بفوج كشاف الجميل، وفوج كشاف المنشية، وإنشاء مقرات جمعيات بيوت الشباب والكشافة، دعما للمناشط الشبابية التي تأتي ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية.

كما تابع وزير الشباب خلال الجولة التفقدية، سير العمل بهذه المشاريع الهامة لشباب المنطقة ومنتسبي الحركات الوطنية للشباب، وعدد من المقرات الممكن الاستفادة منها كمراكز شبابية متعددة الأغراض.

كما تم خلال الزيارة متابعة أوضاع البنية التحتية بمقر بيت شباب الجميل، ونادي المستقبل والوقوف على إحتياجاتها والمشاكل التي تواجهها. (وال)

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