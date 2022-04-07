نائب الرئاسي عبدالله اللافي يزور غرفة العمليات المشتركة بقاعدة معيتيقة

طرابلس 07 أبريل 2022 (وال)- قام نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة، للوقوف على سير العمل بها.

وأشاد اللافي بالتعاون الليبي التركي في المجال العسكري، لاسيما حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات، على الاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم.

وأكد اللافي على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بينهما فى مجال التدريب والاستشارات الفنية، للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال.

من جهتهم، أكد الضباط العاملين بالغرفة، بأن زيارة القائد الأعلى للجيش الليبي، منحهتم دفعة معنوية ستساهم في تقديم الأفضل. (وال)

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