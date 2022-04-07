إصرار مصري على استضافة مشاورات المسار الدستوري حول ليبيا

أفاد مصدر مطلع في تصريحات لموقع “عربي 21″، بوجود إصرار مصري على ضرورة عقد الجلسة القادمة الخاصة بمشاورات الانتخابات في ليبيا على الأراضي المصرية.

وأضاف المصدر أن السفير المصري في تونس إيهاب فهيم طالب المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، بضرورة عقد المشاورات بين ممثلي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، لكونها أول من استضاف اجتماعات المسار الدستوري.

كما كشف المصدر أن عضو المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح ترأس وفداً توجه الأربعاء إلى القاهرة، وضم عضوين آخرين من مجلس الدولة في زيارة لمدة 3 أيام، لبحث زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى القاهرة، مشيراً إلى أنه لا علاقة بين المشاورات الدستورية وهذه الزيارة.

وأكد المصدر نقلاً عن بعض الحاضرين في اجتماعات تونس، أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز اشترطت على السفير المصري في تونس عدم تدخل الدولة المصرية في أي مشاورات تُجرى على أراضيها، في حال تمت الموافقة على نقل المشاورات إلى مصر.

يُذكر أن البعثة الأممية قد عقدت الجلسة الأولى من المشاورات في تونس، مع لجنة ممثلي المجلس الأعلى للدولة بغياب ممثلي مجلس النواب.

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