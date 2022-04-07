وكالة إيطالية تعتزم علاج 25 طفلاً ليبيا مصابين بأمراض خطيرة

وقّعت الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون الخميس اتفاقية مع مستشفى بامبينو جيسو للأطفال “يسوع الطفل”، لعلاج الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض خطيرة في إيطاليا.

وستسمح الاتفاقية البالغة قيمتها 2.4 مليون يورو، بتقديم الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنفسية لـ25 طفلاً ليبياً، يرافقهم أحد الوالدين أو الوصي القانوني في المستشفى المذكور، فضلاً عن متابعة الدورات المدرسية المناسبة لاحتياجاتهم.

وبحسب الاتفاقية فإنه سيتم اختيار المستفيدين من العلاج من خلال السفارة الإيطالية في طرابلس، وذلك بالتنسيق مع مستشفيات الأطفال في كلٍ من طرابلس وبنغازي وسبها والكفرة.

وتأتي هذه المبادرة نتيجة شراكة أطلقتها وزارة الخارجية الإيطالية عبر توقيع اتفاقية بين الوكالة ومستشفى بامبينو جيسو، سمحت حتى الآن بتقديم العلاج لـ12 شاباً ليبياً يعانون من أمراض الأورام الدموية، وفق ما أوردته وكالة نوفا الإيطالية.

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