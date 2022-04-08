ليبيا تصوت لصالح استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة -الخميس- لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، وأيد القرار 93 دولة من بينها ليبيا مقابل معارضة 24 عضواً وامتناع 58 عضواً عن التصويت، وكان تمرير القرار يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء الجمعية وعددهم 193 دولة مع عدم الاعتداد بالممتنعين عن التصويت.

وصوتت الجمعية العامة على هذا القرار بسبب مزاعم عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” على يد القوات الروسية في أوكرانيا، حيث عبّر نص المسودة عن “القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا”.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا، فيما تنفي روسيا مهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

يُذكر أن روسيا قد استبقت الجلسة بتحذير الدول الأعضاء من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على قرار تعليق عضويتها في المجلس، سيُعدّ بادرة غير ودية لها عواقب على العلاقات الثنائية.

يشار إلى أن تصويت ليبيا لصالح قرار استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاقى استهجاناً وانتقادات من أوساط ليبية نشطة، منهم دبلوماسيون سابقون ومرشحون للانتخابات وتيارات أخرى، محذرين من مغبة الاستعجال في هكذا قرارات يرون أنها غير مدروسة ولا تصب في مصالح ليبيا الخارجية، وترتهن الإرادة الليبية لإملاءات خارجية.

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