الغويل: السياسات المالية للحكومة ستُدخل ليبيا في موجة غلاء كبيرة

توقع حافظ الغويل الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ليبيا ستشهد موجة غلاء أكثر تأزمًا خلال الأيام المقبلة.

وقال الغويل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الغلاء فى ليبيا- والذي حذرت منه منذ أشهر- سيزيد أكثر للأسف فى المستقبل القريب فى ظل السياسات المالية للحكومة- حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكان الغويل، قال في وقت سابق، إن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيعنى أيضا ارتفاع أسعار كل البضائع حول العالم، وبما أن ليبيا بلد يستورد كل شي، فكل شى سيزيد سعره و سيزيد من نسبة الفساد فى عقود الحكومة، وفق قوله.

أضاف الغويل، وقتها، أن الارتفاع يخفض من القوة الشرائية لدخل الفرد الذى لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط و سيعانى من ارتفاع أسعار كل السلع و البضائع الأخرى.