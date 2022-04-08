بوجواري يُتابع إجراءات التقيد بتسعيرة الخضروات والفواكه

العنوان – بنغازي

تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي العقيد فرج العقوري إجراءات التقيد بتسعيرة الخضروات والفواكه.

وشدد بوجواري على ضرورة استمرارية الرقابة والمتابعة المُتعلقة بالتقيد التام بالتسعيرة اليومية الصادرة عن مراقبة الاقتصاد بنغازي.

وأكد على أن تشمل الجولات الميدانية جميع محلات بيع الخضروات والفواكه في مُختلف المناطق والأحياء السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لتقدم الدعم الأمني لأفراد الجهاز حتى يتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه.

وأصدر رئيس المجلس التسييري تعليماته لوكيل ديوان البلدية بتوفير احتياجات الحرس البلدي التي تفرضها طبيعة العمل والمُتمثلة في صيانة بعض المركبات وتوفير الوقود وعدد من الاحتياجات الأخرى.

وأثنى على الجهود المبذولة مُؤكداً مُجدداً على أهمية إستمرارية عمل الرقابة على تسعيرة الخضروات والفواكه وعدم توقفها وضبط المخالفين ، على أن يتم إحالة تقارير دورية في هذا الشأن .