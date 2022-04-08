الشنطي يطالب بصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل والفلترة

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، في كتاب وجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة ونائبه وزير الصحة المكلف، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية بتسديد المكافآت المقررة للأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة، وفق اللوائح والتشريعات النافذة في أسرع وقت ممكن.

وجاء كتاب الشنطي بعد مقابلة عدد من الأطقم الطبية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، الأربعاء، للمطالبة بصرف قيمة المكافآت المالية المقررة لهم منذ عدة أشهر وعدم التزام وزارة الصحة بالوعود التي قدمتها في هذا الشأن، مما ترتب عليه عزوف العاملين بمراكز العزل عن أداء أعمالهم المنوطة بهم، وهو ما أضر بالمصلحة العامة وصحة المواطنين.

وأضاف الشنطي في كتابه، أن العاملين بمراكز العزل يمارسون أعمالهم بمراكز العزل والفلترة في استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم بدون صرف مستحقاتهم المقررة بموجب القانون، وأن واجبهم الوطني يحتم عليهم الاستمرار في تأدية أعمالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية