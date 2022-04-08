الصغير: بلاغ للنائب العام ضد الطاهر السني لإضراره بمصالح البلاد

تقدم حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، ببلاغ للنائب العام، قال فيه إن الطاهر السني المعين من قبل الحكومة السابقة غير الدستورية، مزدوج الجنسية فهو يحمل بالإضافة للجنسية الليبية الجنسية الأمريكية، اتخذ اليوم قرار منفرداً إنحيازاً لمصلحة دولته الأمريكية بالتصويت بإسم دولة ليبيا التي يمثلها بالمخالفة للتشريعات النافذة لقرار من شأنه الإضرار بمصالح ليبيا وشعبها وإقحام الدولة الليبية في صراع بين المعسكرين الشرقي والغربي مما سيعرض ليبيا وسلطاتها كافة وشعبها لتبعات لا قبل لهم بها ولا ذنب لهم فيها.

أضاف الصغير على حسابه بفيسبوك: “هذه الأفعال المجرمة قانوناً والتي تمثل في مجملها عدة جرائم وهي كالتالي :- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي، و التجنيد ضد دولة أجنبية أو اتيان أعمال عدوانية ضدها، و الارتشاء من الأجنبي، وخيانة شئون الدولة، عليه أدعوكم بموجب إختصاصاتكم وبإعتباركم المؤتمنين على الدعوى الجنائية باستدعاء المعني ومقاضاته بموجب المواد 167 , 168 , 169 ، 183 من قانون العقوبات الليبي”.

وصوتت ليبيا منفردة على المستوى العربي تأييداً لقرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.