ضبط عصابة تمتهن السطو المسلح في طرابلس

تمكنت عناصر الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مدينة طرابلس من ضبط عصابة خطرة امتهنت وأتقنت عمليات السطو المسلح واقتحام المنازل لأكثر من سنة- وفقاً لما أورده مكتب وكيل الوزارة لشؤون المديريات.

وأوضح المكتب أن عملية رصد وتتبع لأحد أفراد العصابة ممن كانت تحوم حوله الشبهات استمرت لأكثر من 7 أشهر للتعرف على المتهمين، لم تسفر عن ضبطهم، إلى أن فشلت إحدى عملياتهم بعد اقتحامهم لبيت مواطن بمنطقة طريق المطار.

واعترف أعضاء العصابة بعد ضبطهم باقترافهم 43 قضية سطو مسلح، منها اقتحام 7 منازل بالمنطقة، فيما أشار مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات إلى أن قوة دعم مديريات الأمن التي ضبط منتسبوها هذه العصابة، وغيرها من تشكيلات عصابية، “هي اليد الضاربة لمن يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن”.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد أكدت خلال اجتماع أمني موسع هذا الأسبوع على أن ثمة انخفاض في مستوى الجريمة خلال هذا العام، منبهين أن في هذا الأمر دافعاً لمواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية-وفقاً لما رشح عنه الاجتماع الأمني الذي ترأسه وزير الداخلية خالد مازن.

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