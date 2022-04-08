خارجية الدبيبة: اتفاق لمتابعة برامج المنظمات الدولية في ليبيا

اتفق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الخميس، على متابعة ومراجعة أنشطة وبرامج المنظمات الدولية العاملة في ليبيا, جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد اليوم بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومدير إدارة المنظمات بالوزارة، ونائبه، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمجلس.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، البرامج الاستراتيجية القطرية التي تنفذها المنظمات الدولية العاملة بليبيا في مختلف الجوانب.

كما اتفق المسؤولون بالوزارة والمجلس الوطني على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة ومراجعة برامج المنظمات الدولية بما يتماشى مع أولويات ومصالح الدولة الليبية، بحسب البيان.