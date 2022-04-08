التواتي: الانبطاح في حجر أمريكا دون التفكير في مصلحتنا عار 

وصف الدكتور الجراح عامر التواتي ارتماء حكومة عبد الحميد الدبيبة في حجر أمريكا بالعار.

وفي إطار تعليقه على تصويت ليبيا لصالح طرد روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال التواتي عبر “فيسبوك”: “نحن نعرف بأن أمريكا أكبر قوة في العالم، ونحن نعرف أن أمريكا شر لابد منه”.

وأضاف: “ونعرف أيضا أنه يجب علينا التعامل مع أمريكا لتقليل شرورها تجاهنا، خاصة أن سفيرها لدينا أصبح هو الحاكم وهو المفتي”.

واستدرك : “إلا أن هذا الانبطاح في حجر أمريكا والانسياق خلفها في ما يعنينا وما لا يعنينا، وتنفيذ رغباتها دون حتى التفكير هل هي في مصلحتنا أم ضدها ، لا يمكن وصفه إلا بأنه أمر مخزٍ وعار علينا”، مردف: “يا للعار”.