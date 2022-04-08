بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 08 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 08 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء معتدلة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب هذه الليلة وصباح يوم الغد مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الغد مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(18- 23)مْ ،تصل على جالو والجغبوب إلى (30) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، تتحول يوم الأحد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-36)مْ ، وتصل هذا اليوم على غات إلى ( 40 ) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32- 38)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:31)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44).