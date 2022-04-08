محمود عبدالعزيز: المحترمون والمحترمات يتابعون “قناة التناصح”

هاجم العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، قنوات إم بي سي الإعلامية، واصفا من يتابعه على قناة “التناصح” بالمحترمين.

وقال عبد العزيز في تدوينة عبر “فيسبوك”: “من خلال متابعتي لوسائل التواصل الاجتماعي لاحظت أن المحترمين والمحترمات يتابعون التناصح، وربما ذكروا معها قناة أو اثنتين.. وجماعة الهشك بشك mbc وأخواتها” على حد تعبيره.

يذكر أن قناة التناصح يمولها المفتي المعزول الصادق الغرياني، وتبث من تركيا، وتخصص عددا من البرامج يقدمها أعضاء بالجماعة الليبية المقاتلة يبثون خلالها فتاوى تحض على العنف والقتل، وكذلك برنامج بين السطور الذي يقدمه عبد العزيز، ويحشوه سباب لليبيين.