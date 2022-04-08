الارصاد: أجواء معتدلة وأمطار خفيفة ومتفرقة غـداً على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون معتدلة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط بإستثناء بعض مناطق الجنوب التي تتأثر برياح نشطة أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب متوسطة الإرتفاع هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ، ومن مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 18 – 24 ) مْ ، وعلى أغلب مناطق الجنوب مابين ( 30 – 36 ) مْ . والله اعلم