وكيل خارجية الدبيبة يبحث استرداد الأموال الليبية المجمدة في مالطا

اجتمع وكيل الشؤون القنصلية بوزارة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة مراد احميمة، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع السفير المالطي والمبعوث الخاص من الحكومة المالطية إلى ليبيا “تشارلز صليبا” يرافقه المبعوث الخاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحث الوكيل مع السفير خلال الاجتماع مستجدات آليات رفع أموال المواطنين الليبيين المجمدة فى البنوك المالطية واستردادها.

واعلن السفير المالطي خلال الاجتماع بدء السفارة المالطية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية حرص حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية على تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين.