مشروب الروينة.. فوائد لا تعد ولا تحصى

لمشروب الروينة فوائد لا تحصى ولا تعد، وهو مشروب ارتبط ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان المبارك، فلا يكاد يغيب عن الليبيين وخاصة قُبيل السحور.

يتم إعداد الروينة من مكونات طبيعية 100%، وهي عبارة عن: حبوب القمح، الحمص، القصب الكسبر الحب، والكمون الحلو (ينسون)، الكمون العريض (الشمر)، وقد تُضاف في بعض المدن الحلبة، كما يُفضل البعض إضافة بعض المكسرات، وهي اللوز، البندق، الكاكاوية.

وتُعتبر الروينة إحدى المشروبات التي تُساعد الصائمين على تعويض نقص الغذاء والعطش الشديد طوال فترة النهار، ويعتقد البعض أن ارتباط هذا المشروب بشهر رمضان الكريم، دون باقي شهور السنة، يأتي من منطلق لفائدتها الكبيرة وقيمتها الغذائية المهمة لكل صائم، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، فهي تمنع العطش وتشعرك بالشبع بسبب وجود كمية من البروتين بمكوناتها، وتقوي الجسد لما فيها من مواد مفيدة.

طريقة التحضير

تعتبر الروينة من المشروبات سهلة التحضير، حيث يتم خلط المكونات الطبيعة مع الماء ويُحلى بالسكر، كما يُفضله البعض المشروب ممزوجًا بالحليب بتحلية أو بدون تحليه.

فوائد الروينة:

تُعتبر الروينة مطهرًا للمسالك البولية، ومدر للبول، وتقي من الأنيميا (فقر الدم)، كما تعمل على إزالة السموم من الجسم، وتقوي مناعة الجسم، لوجود الحلبة، وهي مفيدة للجهاز الهضمي والقولون لوجود الينسون والشمر، كما يُساهم القمح المكون الأبرز في “الروينة”، في إمداد الجسم بالطاقة الحيوية والمساعدة، في التخفيف من حدة الالتهابات المزمنة، وتنظيف الكبد من السموم، وتعزيز عملية الهضم وتحسينها، بالإضافة لتحسين عمليات الأيض المختلفة في الجسم، وتحسين صحة بكتيريا الأمعاء الجيدة.