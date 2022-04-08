حميمة يبحث مستجدات رفع أموال الليبيين المجمدة في البنوك المالطية

استعرض وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد حميمة، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع السفير المالطي والمبعوث الخاص من الحكومة المالطية إلى ليبيا تشارلز صليبا؛ مستجدات آليات رفع أموال المواطنين الليبيين المجمدة في البنوك المالطية واستردادها.

وأكد السفير، الذي كان يرافقه المبعوث الخاص لمكافحة الهجرة؛ على بدء السفارة المالطية في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

بدوره، شدد “حميمة” على حرص حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

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