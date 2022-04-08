«بن عطية»: لا تحدثونا عن مساوىء العلمانية والنازية بل عن جحودكم وهبالكم وانقسامكم

انتقد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، الأوضاع في ليبيا والدول العربية، مدافعا عن الدول الغربية في حمايتها للمعتقدات الدينية والحقوقية، بحسب تعبيره.

وقال بن عطية، عبر حسايه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن حجم الحرية والراحة والاطمئنان والأمن والأمان والاستقرار الذي يلقوه أبناء العرب والمسلمين في أوروبا، لا وصف له ولا يقارن بوضع أفضل دولة عربية”.

وأضاف أن حرية المعتقد والفكر وممارسة الشعائر الدينية في بلاد نصرانية، مع حق العمل والكسب والتعلم بلا حدود واحترام آدمية الإنسان و كرامته، بلا حقد أو حسد أو بغض و كراهية، في أجواء إنسانية تفتقدها مجتمعاتنا التي ولدت فيها فضيلة ومروءة وكرم حتمي”.

وتابع:” لا تحدثونا عن مساوئ العلمانية والنازية والديمقراطية، التي يهرب إليها أبناؤنا في قوارب الهجرة الغير شرعية من أجل حياة كريمة، بل حدثونا عن جحودكم وهبالكم وصراعكم وانقسامكم وطمعكم وجشعكم، حتى أصبح الوطن فراغ”.

واستطرد:” وطن أصبح فيه المواطن المسكين يشتاق رغيف خبز أسمر يدفعه بثمن الدم، ويتوق إلى أمن وأمان بحلم ممنوع، يطلب فيه عنوان الوطن”.