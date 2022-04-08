بلدية بنغازي تتابع إجراءات التقيد بتسعيرة الخضروات والفواكه

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، أمس الخميس مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي فرج العقوري ومُعاون رئيس الجهاز فرج الدرسي، بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، لمتابعة إجراءات التقيد بتسعيرة الخضروات والفواكه.

وأكد رئيس المجلس التسييري خلال اللقاء على ضرورة استمرارية الرقابة والمتابعة المُتعلقة بالتقيد التام بالتسعيرة اليومية الصادرة عن مراقبة الاقتصاد بنغازي، وأن تشمل الجولات الميدانية جميع محلات بيع الخضروات والفواكه في مُختلف المناطق والأحياء السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين، مشيراً بأن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الأمني لأفراد الجهاز حتى يتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه.