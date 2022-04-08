«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر، غدًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بشكل عام وتكون جنوبية شرقية يوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترًا يصل اليوم إلى 1.75 عقدة على ساحل سرت.

– البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب هذا اليوم على ساحل سرت.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.