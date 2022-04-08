اعتدال للطقس بالشمال والوسط ورياح نشطة بالجنوب

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تشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة، اعتدالا على معظم المناطق خاصة مناطق الشمال والوسط، أما مناطق الجنوب فتتأثر برياح نشطة أحيانا، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب متوسطة الارتفاع هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، ومن مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال ما بين (18 – 24) مئوية، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين (30 – 36) مئوية .