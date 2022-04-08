مساعٍ لحكومة تصريف الأعمال للنهوض بالواقع الشبابي في الجميل والمنشية

ليبيا – تفقد وزير الشباب بحكومة تصريف الأعمال فتح الله الزني سير تنفيذ عدد من المشاريع الشبابية في المنطقة الغربية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن عميدي بلديتي المنشية والجميل وعدد من مديري الإدارات بالوزارة رافقا الزني بتفقده لمشاريع صيانة وتطوير فوجي كشاف الجميل والمنشية، وإنشاء مقرات جمعيات بيوت الشباب والكشافة دعمًا للنشاطات ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية.

وأضاف البيان: إن الزني اطلع على سير العمل بهذه المشاريع المهمة لشباب المنطقة ومنتسبي الحركات الوطنية للشباب وعدد من المقرات الممكن الاستفادة منها كمراكز شبابية متعددة الأغراض ومتابعة أوضاع البنية التحتية بمقر بيت شباب الجميل ونادي المستقبل والوقوف على إحتياجاتها والمشاكل التي تواجهها.

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