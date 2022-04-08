الأرصاد.. أجواء معتدلة على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواءً معتدلة على غالبية المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط مع رياح نشطة نسبيًا على مناطق الجنوب.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الجمعة وصباح السبت مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و25 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء السبت مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق ما بين 18 و23 درجة مئوية وتصل إلى 30 درجة على جالو والجغبوب.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية مع ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول الأحد إلى شمالية، بينما تتراوح درجات الحرارة على غالبية المناطق ما بين 30 و36 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة على غات فيما تسجل انخفاضًا السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 32 و38 درجة مئوية.

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