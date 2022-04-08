الأرصاد تنشر الأحوال الجوية المتوقعة لليوم الجمعة

طرابلس 08 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الجمعة.

الملخص العام

أجواء معتدلة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط، مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب هذه الليلة وصباح يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الغد، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(18- 23)مْ ، تصل على جالو والجغبوب إلى (30) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-36)مْ ، وتصل هذا اليوم على غات إلى ( 40 ) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32- 38)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال