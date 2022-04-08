المنقوش تبحث عن دعم جزائري لحكومة الوحدة

أخبار ليبيا24

قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إنها تثمن حرص الجزائر على دعم مسار الاستقرار والانتخابات في ليبيا، وذلك عقب لقائها الخميس مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في الجزائر.

وأعربت المنقوش، في تغريدة على تويتر، المنقوش، عن شكرها لحسن الاستقبال مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية،. التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن الوزيرة قولها، “أنا سعيدة جدا بلقائي برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي نستفيد دائما من خبرته الطويلة ونصائحه وحنكته السياسية”.

المنقوش: الرئيس تبون أكد دعم جهود حكومة الوحدة

وأوضحت أن زيارتها للجزائر “جاءت لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ومن أجل الوصول الى انتخابات نزيهة وشرعية”.

وأضافت أن “الرئيس تبون أكد على التزامه والتزام حكومة الجزائر الشقيقة لدعم جهود هذه الحكومة. والوصول إلى انتخابات نزيهة قريبا بإذن الله، وهو الحل الوحيد للشعب الليبي للوصول الى الاستقرار وبر الأمان”.

وذكرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة أن هذا اللقاء تناول كذلك عدة ملفات تهم ليبيا والجزائر، بالإضافة “حديث حول أهمية استقرار ليبيا لأنه استقرار للمنطقة ولكافة الدول العربية”.