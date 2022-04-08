«مازن» يقف على الأوضاع الأمنية داخل تاجوراء

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “خالد مازن”، الخميس، بعميد بلدية تاجوراء “خالد الأزرق” ورئيس حكماء وأعيان تاجوراء “الهاشمي بنور” وعدد من أعيان وحكماء المنطقة وأعضاء من المجلس البلدي، ومدير أمن تاجوراء عميد “سالم عريبي” وبرفقته عدد من الضباط الأجهزة الأمنية بمنطقة تاجوراء.

واستعرض مازن، خلال الاجتماع، الأوضاع الأمنية داخل تاجوراء والجهود الأمنية التي تبذلها مديرية الأمن والأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة، والوقوف على المشاكل والصعوبات الأمنية والخدمية التي تواجه المنطقة.

واستمع الوزير، لشروح وافية حول الأعمال المنجزة والتحديات الأمنية التي تواجه سير العملية الأمنية والحلول التي من شأنها حلحلة المشاكل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الوزير، دعم مديرية الأمن وأعمال الجوازات والمرور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المكونات الأمنية وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة مع الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن وإشعار المواطنين بالأمن والسكينة والاطمئنان.