تبون: الجزائر داعمة لجهود حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

ليبيا – التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الرئاسة الجزائرية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، فيما جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أن تبون أعرب عن دعم الجزائر اللامشروط للأخيرة لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

بدورها ثمنت المنقوش دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

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