ليبيا ضمن أجندة مباحثات مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

يعقد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في الـ11 من أبريل الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعًا يسلط الضوء خلاله على الأوضاع في ليبيا ومالي واليمن.

كما سيناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن تبادل الآراء حول الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية وقطاعات الطاقة والنقل ولتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.

وكان مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، قد قال في بيان له، مطلع يناير الماضي، إن مساعدات الاتحاد الأوروبي لليبيا بلغت منذ 2014 حوالي 700 مليون يورو لدعم مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك الهجرة والمساعدات الإنسانية، وبناء قدرات المؤسسات والحوكمة والتنمية الاقتصادية والمشروعات الخاصة والمجتمع المدني والشباب إلى جانب قطاع الصحة.

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