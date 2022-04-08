البرلمان يشكل لجنة من 12 عوضا لمراجعة نقاط الخلاف في مشروع الدستور

أخبار ليبيا24

قررت رئاسة البرلمان تشكيل لجنة من 12 عضوا تتـولى مراجعـة المـواد والنقـاط محـل الخـلاف فـي مشـروع الدستور المنجز مـن الهيئـة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

يأتي ذلك، فيما يبدوا، أنها استجابة للمبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا،. ستيفاني وليامز، والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وينص القرار، علـى اللجنـة الالتـزام بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنـوده حسب ورودهـا والمواعيـد المحـددة لإنجــاز مهامها .

كما ينص قرار رئاسة البرلمان، “علـى اللجنـة وعنـد الاخـتـلاف مـن حيـث الشكل أو الهـدف الــوارد فـي التعـديل الدسـتوري الثـاني عشر. يجب عـرض نتـائج أعمالهـا علـى المجلـس وهـي، مخولـة بترتيـب أي التـزام خـارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار”.

أعضاء اللجنة

وتتكون اللجنة من: رمضان شمبش ونصر الدين مهني وعبدالله عنـي عبدالله وسالم محمد نوجلي والهادي الصغير. وعبدالقادر حسن يحى وصالح قلمة ومصباح دومة والمبروك الكبير وسالم اقنان وسليمان الفقيـه وأسماء الخوجة.

وكان مجلس الدولة قد اختار 12 عضوا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.