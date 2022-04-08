وزير الخارجية الجزائري: ندعم المساعي الليبية للتحضير لانتخابات شفافة

جدد وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة دعم بلاده الثابت لليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.

جاء ذلك خلال لقاء العمامرة بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، أمس الخميس، ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية فإن الوزيرين بحثا علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.