مازن يطلع على الأوضاع الأمنية في تاجوراء

بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع عميد بلدية تاجوراء، خالد الأزرق، ورئيس حكماء وأعيان تاجوراء الهاشمي بنور، الأوضاع الأمنية داخل تاجوراء وجهود مديرية الأمن والأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة في هذا الإطار.

وحضر الاجتماع عدد من أعيان وحكماء المنطقة وأعضاء من المجلس البلدي، ومدير أمن تاجوراء، العميد سالم عريبي، رفقة عدد من ضباط الأجهزة الأمنية، واستعرض الاجتماع المشكلات والصعوبات الأمنية والخدمية التي تواجه تاجوراء، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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واستمع الوزير إلى شروح حول الأعمال المنجزة والتحديات الأمنية التي تواجه سير العملية الأمنية والحلول التي من شأنها حلحلة المشكلات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد مازن دعم مديرية الأمن وأعمال الجوازات والمرور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين المكونات الأمنية كافة وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة والأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن، وفق البيان.

من اجتماع مازن مع أعيان وحكماء تاجوراء، 7 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع مازن مع أعيان وحكماء تاجوراء، 7 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع مازن مع أعيان وحكماء تاجوراء، 7 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)