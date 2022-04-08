تشكيل لجنة من 12 نائبا لمراجعة نقاط الخلاف في مشروع الدستور

العنوان

شكّلت رئاسة مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة المواد والنقاط الخلافية فـي مشـروع الدستور المنجز مـن الهيئـة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

وعلـى اللجنـة، وفق القرار، الالتـزام بما ورد فـي التعـديل الدستوري الـ12 ومراعاة بنـوده حسب ورودهـا والمواعيـد المحـددة لإنجــاز مهامها .

كما على اللجنة وعنـد الاختلاف مـن حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشـر يجـب عـرض نتائج أعمالها على المجلس وهي، مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

واللجنة تتكون من، رمضان شمبش ونصر الدين مهني وعبدالله عنـي عبدالله وسالم محمد نوجلي والهادي الصغير وعبدالقادر حسن يحى وصالح قلمة ومصباح دومة والمبروك الكبير وسالم اقنان وسليمان الفقيـه وأسماء الخوجة.