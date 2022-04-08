مطالبات بصرف مرتبات العاملين بالشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس برئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فتحي البنداق.

بيان صحفي صدر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد بحث التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها الشركة والمتمثلة في حاجتها الماسة للأموال لتسيير أعمالها والقيام بخدماتها التموينية بمختلف الحقول والموانئ النفطية التابعة لشركات مؤسسة النفط في طرابلس.

وأضاف البيان: إن من بين المشاكل الأخرى التي تواجه الشركة تسييل مرتبات عامليها التي لم يتقاضوها منذ فترة طويلة. فيما شدد صنع الله في هذا الصدد أن المؤسسة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للشركة بما هو متاح لها من إمكانيات رغم افتقارها للميزانيات اللازمة.

وتابع صنع الله إن غياب هذه الميزانيات لم يمكنها من حلحلة معظم التحديات التي تواجهها وتواجه شركاتها ومن بينها الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، فيما أشار البنداق إلى أن الأخيرة تمر بأصعب فتراتها، وهي في أمس الحاجة لتسييل الميزانية التي ستتمكن من خلالها من حلحلة بعض المختنقات.

وأضاف البنداق: إن من أهم هذه المختنقات مرتبات العاملين وما يحول دون تحسين ظروفهم. متطرقًا في ذات الوقت إلى إمكانية الحصول على الدعم اللازم من قبل مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس بهدف الخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

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