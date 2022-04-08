جامعة بنغازي تتفرد بوجودها في تصنيف scimagoir

احتلت جامعة بنغازي المركز 289 عالميًا في تصنيف Scimagoir للمؤسسات الأكاديمية والبحثية في العام 2022.

كما احتلت الجامعة الليبية الوحيدة التي تواجدت في التصنيف المركز الثالث على مستوى القارة الأفريقية بعد جامعتي كالابار النيجيرية، ووهران 1 أحمد بن بلة الجزائرية.

جاء تحقيق الجامعة الليبية لهذا المركز المتقدم بفضل نجاحها في تلبية الشروط المرتبطة بهذا التصنيف والمتعلقة بأداء البحث، التأثير المجتمعي، ومخرجات الابتكار.

يذكر أن تصنيف Scimagoir يعتمد على مجموعة من الأمور أبرزها الأداء العلمي في السنوات الماضية، بالإضافة إلى جودة وحجم وتأثير مخرجات البحث التي تقدمها الجامعة أو المؤسسة التعليمية.

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