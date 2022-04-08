مديرية أمن طرابلس: حبس أب وأم لتعذيبهما طفلهما كيًّا بالنار

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الخميس، القبض على والدين متهمين بتعنيف وتعذيب ابنهما، بطرق قاسية وصلت حد الكي بالنار في بعض الأحيان والاعتداء بعصا خشبية، حتى انتقل إلى غرفة الإنعاش.

وقالت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك»،إن بلاغا من داخل مصحة النفط ورد بشأن وجود طفل يدعى «ر.أ.ا.ا» متعرض للضرب والتعذيب من قبل والديه.

وانتقل فريق التحقيق إلى المصحة للوقوف على حالة الطفل بغرفة الإنعاش، وتبين أنه يعاني من صعوبة التنفس وشحوب الوجه وتصلب الأطراف وبرد بالجسم، ولديه هبوط في نسبة السكر وفقر الدم ومتعرض لعدة جروح، وكدمات في الظهر والأرجل والأذن، حيث دخل المصحة يوم 20 مارس، عندما جلبه والداه من خارج مدينة طرابلس حيث مكان إقامتهم وحدوث الواقعة.

وأفادت المديرية، في بيانها، باتخاذ الإجراءات الأولية القانونية حيال الواقعة، والانتقال للمصحة مرة أخرى، حيث وُجدت عمة الطفل، والتي أفادت بأن ابن شقيقها يتعرض دائمًا للتعديب من قبل والدته في الأغلب بواسطة عصا خشبية وأنبوب مياه وكي بالنار أحيانًا.

وأضاف البيان أن الطفل قال إنه تعرض للتعذيب من قبل والديه، حيث جرى استدعاء الوالد يدعى «أ.ا.أ.ا» مواليد 1973 وأيضا استدعاء والدته التى تدعى «ف.ا.م.أ» مواليد 1983، وجرى الاستدلال معهما داخل المركز بتهمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والضرب.

وأشارت مديرية الأمن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة التي بدورها أودعتهما السجن.