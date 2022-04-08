انتشال 11 جثة مجهولة الهوية من الجيزة البحرية في سرت

انتشل فريق تابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 11 جثة مجهولة الهوية من منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت، بالتنسيق مع النيابة الجزئية بالمدينة.

وقام الفريق بنقل الجثث إلى مستشفى ابن سينا لأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الطب الشرعي قبل دفنها بالطريقة الشرعية.

وكان عميد بلدية سرت مختار المعداني قد أكد خلال لقائه مع الفريق المكلف من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، استعداد البلدية لتذليل المعوقات كافة التي تواجه فريق البحث أثناء أداء عملهم المكلفين به في المدينة.

جديرٌ بالذكر أن منطقة الجيزة البحرية في سرت كانت مسرحًا لمعارك طاحنة عام 2016 قبل القضاء على تنظيم داعش الذي ظل مسيطرًا على المدينة فترة من الزمن.

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