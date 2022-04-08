البعثة الأوروبية: تصويت ليبيا لـ”طرد روسيا” رسالة واضحة ضد غزو أوكرانيا

أشادت البعثة الأوروبية لدى ليبيا بتصويت ممثل حكومة عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس لصالح طرد روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وعلق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على القرار الذي انتهى بطرد روسيا بـ93 صوتا.

وقال بوريل في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين تتعارض مع العضوية في هيئة تابعة للأمم المتحدة تدافع عن حقوق الإنسان وتعززها”.

وأضاف بوريل: “عبّر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن هذه الرسالة الواضحة”.

وأردفت البعثة الأوروبية على تغريدة بوريل: “ليبيا انضمت إلى الغالبية العظمى من البلدان في رسالة واضحة ضد غزو أوكرانيا”.