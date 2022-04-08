الشنطي يطالب بتسديد المكافآت المقررة للعاملين بمراكز العزل والفلترة

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي كتابا لكل من رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال ونائبه وزير الصحة المكلف يطالب فيه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية بتسديد المكافآت المقررة للأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة وفق اللوائح والتشريعات النافذة في أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك بعد مقابلة عدد من الأطقم الطبية الذين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف قيمة المكافآت المالية المقررة لهم منذ عدة أشهر وعدم التزام وزارة الصحة بالوعود التي قدمتها في هذا الشأن، ما ترتب عليه عزوف العاملين بمراكز العزل عن أداء أعمالهم المنوطة بهم، وهو ما أضر بالمصلحة العامة وصحة المواطنين.

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