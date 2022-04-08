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وكالة إيطالية: اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة تعقد اجتماعها بمصر الإثنين المقبل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

يعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمجلس نواب ومجلس الدولة الاستشاري بطرابلس، للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا، الاثنين المقبل في العاصمة المصرية القاهرة أو مدينة الغردقة، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقالت مصادر ليبية مطلعة، لـ«وكالة نوفا» شريطة عدم ذكر اسمها، إنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع في مصر برئاسة مشتركة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، التي قالت إنها “متفائلة” بإمكانية إجراء حوار بين مجلس نواب و “مجلس شيوخ” طرابلس لكسر الجمود السياسي وإجراء الانتخابات بحلول عام 2022.

وبحسب مصادر ليبية استشارتها وكالة “نوفا”، لم يكن مجلس الدولة قد سمى مندوبيه بعد، حتى مساء أمس الخميس.

قالت ويليامز، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتغيير الدستور والسماح بالانتخابات “ليست كذلك”.

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صحيفة الساعة 24

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