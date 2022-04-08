الماقوري: نجاح الإصلاح الاقتصادي يتطلب إيرادات نفطية تناهز 20 مليار دولار

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي على الماقوري إن الاقتصاد الليبي بعيد عن الإفلاس مع تعافي النفط إنتاجًا وأسعارًا، مضيفًا أن الاستقرار السياسي أو الاقتصادي بعيد المنال عن المجتمع الليبي، لكن المؤشرات الاقتصادية إيجابية لهذا العام.
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صحيفة المرصد الليبية
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