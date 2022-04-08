الماقوري: نجاح الإصلاح الاقتصادي يتطلب إيرادات نفطية تناهز 20 مليار دولار

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي على الماقوري إن الاقتصاد الليبي بعيد عن الإفلاس مع تعافي النفط إنتاجًا وأسعارًا، مضيفًا أن الاستقرار السياسي أو الاقتصادي بعيد المنال عن المجتمع الليبي، لكن المؤشرات الاقتصادية إيجابية لهذا العام.

الماقوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن ليبيا تسعى إلى نجاح الإصلاح الاقتصادي والوصول إلى سعر توازني للدينار، وهذا يتطلب إيرادات نفطية تناهز 20 مليار دولار لتغذيه الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

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