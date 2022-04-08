ليبيا على جدول مباحثات وزراء دفاع إيطاليا وبريطانيا وتركيا بأسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الجمعة، أن الوزير لورينزو غويريني، سيعقد سلسلة من اللقاءات في اسطنبول مع نظيريه التركي خلوصي أكار، والبريطاني بن والاس.

وسيعقد الوزراء قمة ثلاثية تعقب لقاءاتهم الثنائية لمناقشة الإجراءات الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

كما سيبحث الوزراء تطورات الأوضاع في أوكرانيا إلى جانب مهمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العراق، والتي ستتولى قيادتها إيطاليا خلال المدة القادمة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد التقى نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل الأربعاء، حيث بحثا تطورات الأوضاع في عدد من دول العالم ومن بينها ليبيا، في ظل قلق إيطالي من استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية