كرموس: ما تقوم به مصر الآن سيؤدي للاستقرار في ليبيا

أشاد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس بالدور المصري الساعي للتقارب بين مجلسي النواب والدولة.

وقال كرموس في تصريحات صحفية لموقع عربي 21، الممول من قطر، إن ما تقوم به مصر الآن من بناء ودعم لمسألة التوافق الليبي الليبي سيؤدي حتما إلى الاستقرار والتهدئة في ليبيا.

وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أن هذا ما سينعكس أيضا على الأوضاع في دول الجوار، مضيفا أن ما يحتاجه الليبيون هو الجلوس على طاولة الحوار دون أي تدخل أجنبي أو تحيز لطرف على حساب الآخر.

وسيعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة، الإثنين المقبل في القاهرة أو الغردقة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت مصادر ليبية مطلعة، لوكالة نوفا شريطة عدم ذكر اسمها، إنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع في مصر برئاسة مشتركة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التي قالت إنها “متفائلة” بإمكانية إجراء حوار بين مجلس النواب والدولة لكسر الجمود السياسي وإجراء الانتخابات بحلول عام 2022.