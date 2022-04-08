أمن طرابلس تقبض على والدين قاما بتعذيب ابنهما

العنوان-طرابلس

تمكنت مديرية أمن طرابلس، من القبض على والدين متهمين بتعنيف وتعذيب ابنهم، بطرق قاسية وصلت حد الكي بالنار في بعض الأحيان والاعتداء بعصا خشبية، حتى انتقل إلى غرفة الإنعاش.

وقالت المديرية في بيان لها الخميس، أنه ورد إليها بلاغ من داخل مصحة النفط يفيد بوجود طفل يدعى “ر.أ.ا.ا” متعرض للضرب والتعذيب من قبل والديه.

وأوضحت المديرية أن “فريق التحقيق انتقل إلى المصحة للوقوف على حالة طفل بغرفة الإنعاش يعاني صعوبة التنفس وشحوب الوجه وتصلب الأطراف وبرودة في الجسم، ولديه هبوط في نسبة السكر وفقر الدم ومتعرض لعدة جروح وكدمات في الظهر والأرجل والأذن، حيث دخل المصحة يوم 20 مارس عندما جلبه والديه من خارج مدينة طرابلس مكان إقامتهم وحصول الواقعة”.

وأفادت المديرية، باتخاذ الإجراءات الأولية القانونية حيال الواقعة، والانتقال للمصحة مرة أخرى حيث وُجدت عمة الطفل، والتي أفادت بأن ابن شقيقها يتعرض دائمًا للتعذيب من قبل والدته في الأغلب بواسطة عصا خشبية وأنبوب مياه وكي بالنار أحيانًا.

وأشار البيان أن الطفل قال إنه تعرض للتعذيب من قبل والديه، حيث جرى استدعاء الوالد ويدعى “أ.ا.أ.ا” وهو من مواليد 1973 وأيضا استدعاء والدته التي تدعى “ف.ا.م.أ” مواليد 1983، وجرى الاستدلال معهما داخل المركز بتهمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والضرب.

ولفتت المديرية إلى أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما للنيابة العامة التي بدورها أودعتهما السجن.